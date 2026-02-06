المؤتمرنت -

الخارجية تدين تفجير مسجد في باكستان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات التفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أثناء صلاة الجمعة اليوم، وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها قوى استخباراتية تهدف إلى زعزعة أمن باكستان واستقرارها وسلمها الاجتماعي ولا تخدم إلا العدو الأمريكي والإسرائيلي ومن خلفه الصهيونية.



وأشارت إلى أن هذه الأعمال الاجرامية ونظيراتها من الجرائم، تأتي في مرحلة حساسة والأمة الإسلامية تتكشف لديها حقيقة الصهيونية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي وما ترتكبه من جرائم وخاصة في فلسطين ويتضح لها جلياً من المستفيد من تلك الجرائم.



وعبرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي للحكومة والشعب الباكستاني ولأسر الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.. مؤكدة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الحكومة الباكستانية وشعبها الشقيق.