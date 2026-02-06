السبت, 07-فبراير-2026 الساعة: 10:10 ص - آخر تحديث: 01:30 ص (30: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - حذّرت الأمم المتحدة من استمرار تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عند "مستويات مرتفعة"، في ظل تصاعد عنف المستوطنين

تهجير 900 فلسطيني في الضفة خلال شهر

المؤتمرنت -
تهجير 900 فلسطيني في الضفة خلال شهر
حذّرت الأمم المتحدة من استمرار تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عند "مستويات مرتفعة"، في ظل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين وعمليات الهدم، مؤكدة أن أكثر من 900 فلسطيني أجبروا على ترك منازلهم منذ بداية العام 2026.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هذا العدد الكبير من المهجرين يعود في معظمه إلى "عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، لا سيما من خلال عمليات الهدم"، مشيرا إلى أن الظاهرة تشهد تصاعدا مقلقا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وثق، خلال الفترة الممتدة بين 20 يناير/كانون الثاني الماضي والاثنين الماضي، أكثر من 50 هجوما نفذه مستوطنون إسرائيليون، وأسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إلحاق أضرار بالممتلكات، أو كليهما.

وأضاف أن الأمم المتحدة تجري تقييمات أولية للأضرار والاحتياجات في أعقاب هذه الحوادث، بهدف توجيه الاستجابة الإنسانية الأممية، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كارثة طبية
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتواصل فيه شكاوى أممية من عدم التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقطاع غزة، والمتعلق بإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية ومعدات إزالة الأنقاض.

وفي سياق متصل، لفت دوجاريك إلى أن أكثر من 18 ألفا و500 مريض في قطاع غزة لا يزالون بحاجة إلى علاج متخصص غير متوفر محليا، مشيدا بجهود منظمة الصحة العالمية وشركائها في إجلاء 8 مرضى و17 مرافقا عبر معبر رفح إلى مصر.

وجدد المتحدث الأممي الدعوة إلى إعادة فتح مسارات إحالة المرضى إلى الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لتخفيف الضغط عن النظام الصحي المنهك في قطاع غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: تدهور خطير في صحة حياة الفهد
اقتصاد: تراجع أسعار الغذاء عالمياً
اقتصاد: ارتفاع الذهب واستقرار الفضة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة
رياضة: نتائج قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا
اقتصاد: استقرار أسهم أوروبا
عربي ودولي: مرصد يحذّر من شرعنة الإبادة في غزة
فنون ومنوعات: شيرين توجّه رسالة إلى جمهورها
رياضة: صراع الصدارة يتجدد في الليغا
عربي ودولي: الصليب الأحمر: الاحتياجات بغزة هائلة
اقتصاد: تراجع حاد لأسعار الذهب والفضة
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات
عربي ودولي: 71851 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: فعالية لهيئة الزكاة ومركز القلب العسكري
أخبار: طقس بارد وتحذير من الساعات المقبلة
فنون ومنوعات: اكتشاف كوكب شبيه بالأرض
علوم وتقنية: 6 أسباب تجعل القهوة مفيدة لقلبك
عربي ودولي: مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: أوتشا: إعادة فتح معبر رفح خطوة مهمة
عربي ودولي: شهداء وجرحى بغارات اسرائيلية على غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71803
أخبار: تحذير من تصاعد الاعتداءات ضد الفلسطينيين
فنون ومنوعات: مريض يعيش 48 ساعة بلا رئتين
مجتمع مدني: ما تأثير القهوة على مرضى السكري؟
أخبار: الإفراج عن 113 سجيناً بمناسبة رمضان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026