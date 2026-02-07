السبت, 07-فبراير-2026 الساعة: 08:04 م - آخر تحديث: 08:02 م (02: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
آن أوان تحرير العقول
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
الوحدة.. الحدث العظيم
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
الوحدة التي يخافونها..!!
أخبار
صنعاء تعلن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر

صنعاء تعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر
أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة لجميع الفئات وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لدعم توفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك، أنه تم إصدار التعزيزات عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مستمرة من القيادتين الثورية والسياسية وفي إطار توجهات حكومة التغيير والبناء بحسب الامكانيات المتاحة.

وجدد تأكيد التزام حكومة التغيير والبناء بالصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية.

ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولًا استثنائية مؤقتة، مشدداً على أن ذلك لا يعفي الدول المشاركة في العدوان على بلادنا من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.








