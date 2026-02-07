المؤتمرنت -

أعداد شهداء غزة تتجاوز 72 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و27 شهيداً، و171 ألفاً و651 مصاباً.



وقالت الوزارة، في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان و25 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وبينت الوزارة، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 576، وإجمالي الإصابات إلى 1,543، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.



ونوهت إلى أنه تمت إضافة 85 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 23 يناير الماضي حتى 30 من نفس الشهر.