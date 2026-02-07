المؤتمرنت -

اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اقتحامات واعتقالات وعمليات تحقيق ميدانية طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها إصابات ومواجهات مع الفلسطينيين.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية عزون شرق قلقيلية، واعتقلت نحو 21 فلسطينياً، بينهم طفل، بعد مداهمة عدد من المنازل وإخضاعهم لتحقيق ميداني، قبل الإفراج عنهم لاحقاً، وفق مصادر محلية.



وفي قرية كفر قدوم، اعتقلت قوات الاحتلال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي، عقب اقتحام منزله وتفتيشه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً خلال اقتحام بناية سكنية في منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس، واعتقلت شاباً آخر في منطقة المينا بمدينة بيت لحم بعد الاعتداء عليه ومصادرة مركبته.



وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت شاباً بعد مداهمة منزل عائلته، فيما داهمت منازل عدة خلال اقتحام مخيم الفارعة في طوباس، دون الإبلاغ عن اعتقالات.



وشهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية اقتحامات ليلية وتسيير دوريات راجلة، وسط اندلاع مواجهات في بلدات عدة، من بينها العيزرية في القدس وسعير في الخليل، أسفرت عن إصابة فتى بجروح خطرة وآخر بشظايا رصاص حي، إضافة إلى حالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.



ووفق نادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 أسير، بينهم 56 سيدة و350 طفلاً، حتى مطلع فبراير الجاري.



وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينياً، وإصابة نحو 11.5 ألفاً، واعتقال أكثر من 21 ألفاً، في ظل توسّع عمليات القتل والاعتقال والاستيطان.