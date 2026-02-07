المؤتمرنت -

تدشين اختبارات النقل بمدارس الجمهورية

دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم، اختبارات النقل للمرحلتين الأساسية والثانوية لقرابة ستة ملايين طالب وطالبة بعموم مدارس الجمهورية للعام الدراسي 1447هـ.



واطلع ومعه وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، على سير الاختبارات بمدرسة هائل سعيد، مستمعين من وكيل الوزارة لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار، والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثاية، ومسؤول القطاع التربوي بأمانة العاصمة عبدالقادر المهدي إلى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية الاختبارية.



وفي التدشين، أشاد العلامة مفتاح بمستوى الانضباط في قاعات الاختبارات.. مثمنا جهود وصمود المعلمين وكافة الكوادر التربوية وقيامهم بواجباتهم متجاوزين الظروف الاستثنائية الصعبة.



وقال في تصريح لوسائل الإعلام "نحن نعمل على تذليل الصعاب ومعالجتها سواء من ناحية المرتبات والمنهج الدراسي أو احتياجات المدارس وستظهر النتائج بشكل أفضل إن شاء الله".



ونوه القائم بأعمال رئيس الوزراء، بتجربة الشُعب الخاصة بالمتفوقين في المدارس.. مشيدا بالمستوى الرائع والجهود الكبيرة التي تبذل من قبل المعلمين والمعلمات والإداريين والوزارة.



ولفت إلى أن الجميع يعملون كطاقم متكامل لإنجاح التجربة ومساعدة المتفوقين على أن يجدوا الفرصة اللائقة بمستواهم والاهتمام بكل الطلاب.



وتوجه العلامة مفتاح بالتحية والتقدير للتربويين معلمين وإداريين على جهودهم.. مخاطبا إياهم بالقول "لسنا متغافلين عن مواضيعكم واهتماماتكم والمرتبات والاحتياجات والمستلزمات والمنهج التعليمي".



من جانبه أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي أهمية الاختبارات كأداة لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب.



وثمن جهود المعلمين والمعلمات وكافة التربويين في الميدان لإنجاح العملية الاختبارية، رغم الأوضاع الصعبة والتحديات والاستهداف الممنهج للعملية التعليمية.



وأشاد الوزير الصعدي بتجربة الاختبارات الموحدة ودورها في تحفيز الطلاب والمعلمين وتعزيز روح التنافس ودفع الجميع لدراسة وإكمال المنهج الدراسي.. حاثا الطلاب على التركيز عند قراءة أسئلة الاختبار والتمعن في الإجابة لضمان تحقيق أعلى المراتب.