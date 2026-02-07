الأحد, 08-فبراير-2026 الساعة: 04:18 ص - آخر تحديث: 02:43 ص (43: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، من أن الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ويشكل خطراً مميتاً

اليونيسف: أوضاع "مميتة" لأطفال غزة

المؤتمرنت -
اليونيسف: أوضاع "مميتة" لأطفال غزة
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، من أن الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ويشكل خطراً مميتاً على حياة آلاف الأطفال، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع.

وأكدت اليونيسف في بيان، أن الأطفال يعانون من الغارات الجوية، وهم يتأثرون بانهيار منظومات الصحة والمياه والتعليم، مضيفة أن التقارير تشير إلى استشهاد 37 طفلا في مختلف أنحاء قطاع غزة، منذ بداية العام.

وشدّدت المنظمة الأممية على ضرورة أن يصمد وقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الأطفال في غزة.

وكانت يونيسف أعلنت، الشهر الماضي، عن استشهاد 100 طفل على الأقل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر.








