الراعي يحث الحكومة على مكافحة التهريب

التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم، القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، لمناقشة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية.



وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتوحيد الجهود وصولاً إلى تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية لما من شأنه إيجاد الحلول وتجاوز الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت.



وحث الحكومة على مكافحة التهريب ومعالجة مشكلة السيارات العالقة في المنافذ لتخفيف معاناة المواطنين والالتزام بما ورد في محضر الإتفاق بشأن آلية تحصيل واستيفاء الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية على السلع المستورة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية والموقع بتاريخ 6 صفر 1447هـ الموافق 21 يوليو 2025م.



وشددّ الراعي، على أهمية التزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب المتعلقة ببرنامج الحكومة الذي مُنحت بموجبه ثقة المجلس .. مشيرًا إلى أهمية تنفيذ التوصيات الخاصة بالصناديق التي حققت نجاحاً ملموساً والتقيد بقوانين إنشائها، وكذا التوصيات التي التزم بها الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري بشأن عدم الإحالة للتقاعد.



ودعا الجميع إلى رفع مستوى الوعي والجهوزية للتصدي لكافة المخططات التآمرية التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.



واستمع رئيس مجلس النواب من القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى إيضاح عن جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وتوصيات المجلس، وما يتعلق بإجراءات الدمج بين الوزارات والمؤسسات والمرافق والمصالح الحكومية وفي إطار مقتضيات المرحلة ومتطلبات عملية التغيير والبناء وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية.



كما استمع إلى شرح حول إنجازات الحكومة فيما يتعلق بتوطين الصناعات وإعادة تأهيل عدد من المصانع الإنتاجية وتحقيق الاستقرار التمويني من خلال توفير المواد التموينية والغذائية وبما يغطي احتياجات السوق المحلية.



وتطرق العلامة مفتاح إلى دور الحكومة في تنفيذ إستراتيجية الطاقة البديلة لتشمل تشغيل المنشآت وتوفير كمية كبيرة من الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة البديلة والاتجاه نحو التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح.



وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء تعمل على رفع مستوى الإنتاج وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على إشراك رأس المال الوطني في توطين الصناعات وفقاً لمعايير الجودة والمنافسة للبضائع المستوردة وخاصة الكماليات منها.



وتناول اللقاء، جملة من القضايا المهمة ومنها التعديلات للقوانين التي تتطلبها المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بإجراءات الدمج بين الوزارات، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل حكومة التغيير والبناء لمواجهة تداعيات العدوان والحصار.



وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أن اليمن بفضل لله تعالى وبحكمة وشجاعة قيادته الثورية والسياسية أصبح يمتلك ما يمكّنه من مواجهة كافة المؤامرات والتحديات، مشيراً إلى أن اليمن في أتم الجهوزية لمواجهة كافة تداعيات العدوان والحصار.



ولفت إلى أن اليمن الذي واجه العدوان لأكثر من عشر سنوات، قادر على الصمود والموجهة حتى اكتمال النصر وإسقاط كافة الرهانات الخاسرة، مؤكدًا أهمية تعاون وتكاتف الجهود وحشد الطاقات لمواجهة كافة المؤامرات الخارجية التي تستهدف اليمن ووحدته وأمنه وسيادته واستقراره.



كما شددّ يحيى الراعي على أهمية تكثيف الجهود من قبل حكومة التغيير والبناء لمواجهة تلك التحديات وإفشال كافة المخططات التآمرية.