16 طريقة لزيادة تركيز الطلاب على الدراسة

يُعد التركيز على الدراسة جانباً مهماً من المسيرة الأكاديمية ونجاح الطالب في المستقبل. اليوم، يمكن أن يجد معظم الطلاب صعوبة في الالتزام بالمسار الدراسي بسبب كثرة المشتتات.



وبحسب ما نشره موقع 21K School، يمكن لعادات الدراسة وإدارة الوقت والالتزام بروتين دراسي منضبط أن تساعد الطلاب على التركيز. كما أن التفكير في العادات والخطط المناسبة واتباع استراتيجيات مفيدة ربما يمهد الطريق لتحسين التركيز والقدرة على التعلم، كما يلي:



1- وضع روتين دراسي

من الجيد أن يعتاد الطالب على الدراسة، لأن عقله سيعتاد على أوقات التركيز. يُرسّخ الانضباط في حضور الدروس ويُقلل من التسويف. كما يُساعد روتين الدراسة على إدارة الوقت بشكل جيد، مما يضمن التوازن بين المراجعة والاستراحة والراحة والدراسة. من خلال وضع روتين، سيجد الطلاب الدراسة بسهولة ويسر.



2- تهيئة بيئة دراسية فعالة

تُساعد بيئة التعلم الإيجابية والفعّالة على التركيز. يجب أن تكون البيئة نظيفة وهادئة ومنظمة جيداً لتقليل عوامل التشتيت. يُساعد توفير الكتب والأدوات المكتبية في مكان واحد الطلاب على الحصول على ما يحتاجونه دون الحاجة إلى التنقل، مما يُساعد على تركيز الذهن أثناء الدراسة.



3- تجنب الإفراط في الأجهزة الرقمية

يمكن للهواتف الذكية أو الأجهزة الرقمية أن تُشتت الانتباه بسهولة من خلال الإشعارات ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل. لذا، يُنصح بترك الهاتف جانباً أثناء الدراسة لتوفير المزيد من الوقت للتركيز.



4- تحديد الأهداف

يُساعد تحديد الأهداف الدراسية بوضوح وقابلية للتحقيق على تحديد المسار الدراسي. فبدلاً من الدراسة بلا هدف، ستُنجز بعض الأهداف، مما يُحفز ويُزيد التركيز. إن الأهداف الصغيرة أسهل في تحقيقها وتُقلّل من ضغط الدراسة.



5- تقليل المُشتتات

إن الضوضاء والتليفزيون والدردشة من المُشتتات التي تُؤثر على التركيز وتُقلل من جودة الدراسة. يجب تحديد هذه المُشتتات وإزالتها لزيادة مستوى التركيز.



6- الاستماع إلى موسيقى هادئة

يستطيع بعض الطلاب التعلم بشكل أفضل عند الاستماع إلى موسيقى هادئة أو موسيقى آلية. فهي تساعد على التخلص من الضوضاء المحيطة وتحويل بيئة الدراسة إلى بيئة هادئة. لكن يُفضل الاستماع إلى الموسيقى الخالية من الكلمات، لأن الكلمات قد تُشتت التركيز.



7- تجنب تعدد المهام

يُشتت تعدد المهام التركيز ويُقلل من القدرة على التعلم بفعالية. ويحدث التشتت بسهولة عند محاولة التعلم باستخدام الأدوات أو العبث بالأشياء. عندما يُركز الطالب على شيء واحد، يتحسن التعلم والذاكرة. ومن الأفضل والأكثر فعالية، وإن كان يستغرق وقتاً أطول، دراسة موضوع واحد ثم الآخر، لأن الطالب سيتعلم المزيد في النهاية.



8- قسط كاف من النوم

يُعد التركيز والذاكرة أمرين حيويين، ويتحققان على أفضل وجه من خلال النوم الكافي. إن العقل المرتاح يكون متيقظاً ويستوعب المفاهيم بشكل أفضل. في المقابل، يؤدي الحرمان من النوم إلى التعب وقلة التركيز وضعف الأداء.



9- فترات راحة متكررة

يُعد قضاء ساعات طويلة في الدراسة إجهاداً ذهنياً. تساعد فترات الراحة القصيرة على تجديد نشاط الجسم وتعزيز الإنتاجية. تُسهم فترات الراحة القصيرة في تخفيف التوتر وتحسين التركيز. يمكن تطبيق تقنيات مثل الدراسة لمدة ٢٥ دقيقة ثم أخذ استراحة قصيرة لتجنب الإرهاق وجعل التعلم ممتعاً وفعالاً.



10- ممارسة الرياضة يومياً

تساعد ممارسة الرياضة الطلاب على زيادة تركيزهم، وخاصةً تعزيز صحتهم البدنية والنفسية. يُحسّن التمرين من تدفق الطاقة في الدماغ ويُخفف التوتر.



11- الدراسة الجماعية

يُمكن أن يُساهم تبادل المعرفة في تحسين عملية التعلم من خلال التواصل وتبادل الأفكار المتاحة. يُساعد العمل ضمن فرق على تبديد أي شكوك ويجعل عملية التعلم أكثر إثارة. لكن يجب أن تكون الفرق مُنضبطة. يُمكن استخدام الدراسة الجماعية لتحفيز الطلاب، وتحسين مهارات التواصل لديهم، وتمكينهم من استيعاب المفاهيم بفعالية وثقة أكبر.



12- إيجاد أفضل طريقة للدراسة

لكل طالب طريقته الخاصة في التعلم. يتعلم البعض بالقراءة، والبعض الآخر بالكتابة، أو بمشاهدة الفيديوهات والاستماع إليها، أو بالاستماع فقط. لتحقيق تركيز وفهم أفضل، يُفضل إيجاد طريقة دراسة تُناسب الطالب. تُساهم طرق التعلم الفعّالة في جعل عملية التعلم أقل إزعاجاً وأكثر متعة واستدامة.



13- خطوات صغيرة

لا ينبغي إرهاق النفس، بل يجب التركيز على بناء القدرات تدريجياً. إن التعلم في جلسات قصيرة أسهل من التعلم في جلسات طويلة. إن إنجاز المهام الصغيرة يبني الثقة والتشجيع، مما يدفع الطلاب إلى مواصلة الدراسة وتخصيص المزيد من الوقت لها.



14- الاستعانة بالوالدين

من المهم أيضاً طلب المساعدة من الوالدين أو المعلمين أو المرشدين في مواجهة التحديات الأكاديمية. بإمكانهم تقديم النصائح والتحفيز وأفضل أساليب الدراسة. يساعد البالغون في توضيح الشكوك وتنمية الذكاء العاطفي.



15- تقنية بومودورو

يساعد استخدام تقنية بومودورو لإدارة الوقت في تحسين التركيز والإنتاجية. تقوم على دراسة لمدة 25 دقيقة بتركيز كامل، تليها استراحة لمدة 5 دقائق. ثم تُطبق استراحة مطولة بعد 4 جلسات، بما يمنع الإرهاق الذهني ويُحسن التركيز، كما يجعل عملية التعلّم أكثر تنظيماً وأقلّ إرهاقاً.



16- ممارسة اليقظة الذهنية

تُساعد اليقظة الذهنية الطلاب على التركيز وتقليل التوتر أثناء دراستهم. حتى الأنشطة البسيطة كالتنفس العميق أو التأمل القصير أو التركيز على المهمة المطلوبة، تُساعد على تهدئة الذهن وتحسين التركيز. كما تُقلّل اليقظة الذهنية من التشتت والقلق إلى أدنى حد، مما يُتيح للطلاب التعلّم بفعالية، والفهم بشكل أفضل، والحفظ بشكل أفضل.

