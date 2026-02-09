المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72032

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 72 ألفا و32 شهيدا و171 ألفا و661 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بوصول جثامين 5 شهداء، و10 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت أكوام الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



وأشارت إلى ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 581، وإجمالي الإصابات إلى 1553، فيما جرى انتشال 717 جثمانا من تحت الركام.