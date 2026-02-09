الإثنين, 09-فبراير-2026 الساعة: 07:18 م - آخر تحديث: 06:58 م (58: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن أطفال اليمن لا يزالون يواجهون أزمات متعددة في العام الجاري 2026

اليونيسف: أطفال اليمن يواجهون أزمات متعددة

اليونيسف: أطفال اليمن يواجهون أزمات متعددة
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن أطفال اليمن لا يزالون يواجهون أزمات متعددة في العام الجاري 2026.

وشدّد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيغبدير، على أن النزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحدث تغيرات جذية ومؤلمة في حياة الأطفال، غالباً ما تترك آثاراً دائمة يصعب تعويضها أو تجاوزها، مما يهدد مستقبل أجيال بأكملها.

وأضاف: "لا يزال أطفال اليمن يواجهون أزمات متعددة، بما في ذلك النزاع المستمر وانعدام الأمن الاقتصادي وسوء التغذية على نطاق واسع".

الجوع الحاد وسوء التغذية
ويتعرض اليمن لأكبر أزمة إنسانية في العالم حسب تصنيف المنظمات الدولية، حيث يعاني قرابة 17 مليون شخص من الجوع الحاد، وأكثر من 2.6 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 630 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدّد حياتهم بشكل مباشر، يواجه منهم 400 ألف طفل الموت جوعاً.








