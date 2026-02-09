عُباد يطلع على سير أداء شرطة المرور

الإثنين, 09-فبراير-2026 الساعة: 07:18 م - آخر تحديث: 06:58 م (58: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - اطلّع أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، اليوم، على سير الأداء في الإدارة العامة لشرطة المرور

المؤتمرنت -
اطلّع أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، اليوم، على سير الأداء في الإدارة العامة لشرطة المرور.

وتفقد ومعه مدير عام المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، وعدد من قيادات المرور، على سير العمل في الإصدار المروري الموحد ودوره في تعزيز الانضباط المروري وتطوير العمل المؤسسي وتوحيد وتبسيط الإجراءات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ويسر.

وأشاد عباد بالجهود التي تبذلها قيادة وكوادر وزارة الداخلية وشرطة المرور في سبيل تنظيم الحركة المرورية، وتعزيز السلامة العامة.. منوها بما تحقق من تطور في العمل المروري والذي يُعد نموذجاً للعمل المؤسسي المنظم.

وحث على مضاعفة الجهود والاستمرار في التطوير والتحديث بما يسهم في الحد من الحوادث، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.. مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وشرطة المرور بما يخدم الصالح العام

وخلال الزيارة تم تسليم ثلاثة ونشات سحب لشرطة مرور الأمانة مقدمة من أمانة العاصمة بقيمة 286 مليونًا و690 ألف ريال، لتحسين الأداء، وتنفيذ الخطة المرورية لشهر رمضان.

من جانبه، ثمّن مدير عام المرور دعم قيادة أمانة العاصمة لإدارة المرور في الأمانة بما يمكنها من تحسين وتطوير الأداء وتنفيذ خطتها خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن شرطة المرور تعمل وفق خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز السلامة، ورفع مستوى الوعي، وتحديث الإجراءات والأنظمة بما ينسجم مع القوانين النافذة.. مبينا أن الإصدار المروري الموحد يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير العمل المروري وتسهيل الإجراءات والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء البراشي، الحرص على تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية.. مشيدا بمستوى التنسيق مع أمانة العاصمة لخدمة المجتمع.

بدوره أشاد مدير مرور الأمانة العميد نجيب الأسدي بالدعم المقدم من أمانة العاصمة.. مبينًا أنه تم وضع خطة طموحة خلال شهر رمضان تتضمن تكثيف خدمات المرور في جميع تقاطعات العاصمة وخاصة في أوقات الازدحام، وكذا ضبط المخالفات والحد من الحوادث.

وأشار إلى أن القوة البشرية والآليات التي ستشارك في تنفيذ الخطة تشمل ألفا و651 مابين أفراد وضباط وسائقين، إلى جانب وحدة الضبط المروري، ونحو 106 آليات مابين أطقم وونشات ودراجات نارية تسهم في ضبط وتنظيم الحركة خلال الشهر الكريم.








