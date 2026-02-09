الإثنين, 09-فبراير-2026 الساعة: 09:21 م - آخر تحديث: 09:10 م (10: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المصير الأسود بانتظار عملاء الاحتلال الإسرائيلي والمتعاونين معه

أبو عبيدة: مصير المستعربين القتل والزوال

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: مصير المستعربين القتل والزوال
أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المصير الأسود بانتظار عملاء الاحتلال الإسرائيلي والمتعاونين معه، مشدّداً على أن العدو لن يستطيع "حمايتهم من عدالة شعبنا".

وقال أبو عبيدة، في بيان اليوم: إن "ما يقوم به العملاء المستعربون من أفعالٍ دنيئةٍ بحق أبناء شعبنا ومقاوميه الشرفاء، لا يعبر إلا عن تماهٍ كاملٍ مع الاحتلال، وتنفيذٍ لأجنداته وتبادلٍ للأدوار معه".

وأضاف: "هؤلاء المخنثون لا يسترجلون إلا في مناطق سيطرة الجيش الصهيوني وتحت حماية دباباته"، لافتاً إلى أن "الغدر والاستقواء على المدنيين، والاستئساد على أبطال المقاومة الذين أنهكهم الجوع والحصار، ليس رجولةً بل محاولةً يائسةً من هؤلاء لإثبات ذواتهم".

وأكد أبو عبيدة أن "المصير الأسود لأحفاد أبي رغال من كلاب الأثر وأدوات الاحتلال بات قريباً"، وأن "عاقبتهم هي القتل والزوال الحتمي، ولن يستطيع العدو حمايتهم من عدالة شعبنا، ولن يجدوا في أرضنا الطاهرة حتى قبوراً تقبل جيفهم العفنة".

وختم الناطق باسم القسام بـ"التحيةُ لأبطالنا المقاومين المحاصرين في شِعْب رفح، الذين أبَوا الذلة أو الاستكانة، وفضّلوا الشهادة على الاستسلام، وستبقى قصتهم تُدَرَّس للأجيال، وستنقش أسماؤهم في صفحات المجد".








