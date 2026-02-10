المؤتمرنت -

72037 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفاً و37 شهيداً، و171 ألفاً و666 مصاباً.



وقالت الوزارة، في بيان إحصائي، إن "مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية "5 شهداء، و5 إصابات".



وأضافت: "ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 إلى "586 شهيدا و1558 مصابا".



ولفتت صحة غزة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".



ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.