21 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول أكثر من 21 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال يناير الماضي.



وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة التتبع الخاصة بها، سجلت خلال يناير الماضي دخول 21,050 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن.



وذكر التقرير أن 66% من المهاجرين قدموا من جيبوتي ووصل غالبيتهم إلى سواحل أبين وتعز، وقدم 32% من المهاجرين من الصومال ووصل جميعهم إلى سواحل شبوة، فيما قدم 2% من المهاجرين من عمان ووصلوا المهرة.



وأشار إلى أن الرجال مثلوا 65% من المجموع العام للمهاجرين الوافدين، مقابل 20% من الأطفال، والبقية من النساء.