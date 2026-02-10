الثلاثاء, 10-فبراير-2026 الساعة: 06:53 م - آخر تحديث: 06:33 م (33: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - بحث وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين إسماعيل المتوكل، اليوم، مع مديرة البرامج في الشرق الأوسط بمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية فرنشيسكا كوينتو، سبل تعزيز التعاون

المؤتمرنت -
المتوكل يبحث تعزيز التعاون مع أطباء بلا حدود
بحث وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين السفير إسماعيل المتوكل، اليوم، مع مديرة البرامج في الشرق الأوسط بمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية فرنشيسكا كوينتو، سبل تعزيز التعاون المشترك، واستمرار البرامج والمشاريع الإنسانية والطبية في اليمن.

وخلال اللقاء، أكد السفير المتوكل حرص وزارة الخارجية على دعم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى الفئات المحتاجة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وشددّ على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يحفظ سيادة الدولة، وفي الوقت نفسه يضمن استمرارية العمل الإنساني دون عوائق.

فيما أكدت مديرة البرامج في منظمة أطباء بلا حدود، عدم وجود أي تخفيض في حجم المساعدات والتدخلات المقدمة.

وأشارت إلى استمرار عمل الفرق الطبية في مديريتي الضحي بمحافظة الحديدة، والقاعدة بمحافظة إب إضافة إلى فرق الطوارئ عبر العيادات المتنقلة للاستجابة السريعة للحالات الإنسانية.

وأوضحت كوينتو أن إجراءات التفتيش التي خضعت لها المنظمة كانت قانونية، وتمت بطريقة محترمة ووفق الأطر المعتمدة، ولم تؤثر على سير العمل أو تقديم الخدمات للمستفيدين.








