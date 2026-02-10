الثلاثاء, 10-فبراير-2026 الساعة: 06:53 م - آخر تحديث: 06:33 م (33: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
إلى المواطنين.. تحذير عـاجـل مـن الأرصــاد

إلى المواطنين.. تحذير عـاجـل مـن الأرصــاد

المؤتمرنت -
إلى المواطنين.. تحذير عـاجـل مـن الأرصــاد
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب، وبارداً نسبياً في أجزاء من مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع.

بينما تتشكل السحب الركامية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية في فترتي الظهيرة والمساء.

ومن المتوقع طقس صحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وسط وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، وكذا إثارة الأتربة والرمال على أجزاء من المناطق المحاذية لجنوب ووسط الساحل الغربي.

وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً يميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح معتدلة السرعة مثيرة للأتربة والرمال أحياناً.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الطقس البارد والبارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








