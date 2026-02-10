المؤتمرنت -

إلى المواطنين.. تحذير عـاجـل مـن الأرصــاد

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب، وبارداً نسبياً في أجزاء من مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع.



بينما تتشكل السحب الركامية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية في فترتي الظهيرة والمساء.



ومن المتوقع طقس صحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وسط وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، وكذا إثارة الأتربة والرمال على أجزاء من المناطق المحاذية لجنوب ووسط الساحل الغربي.



وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً يميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح معتدلة السرعة مثيرة للأتربة والرمال أحياناً.



ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الطقس البارد والبارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.