كارثة شتوية في اليابان

كشفت بيانات رسمية أعلنتها يوم (الثلاثاء) وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية عن تصاعد كبير في حصيلة ضحايا العواصف الثلجية الشديدة التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد منذ بداية العام الحالي.

وأفادت الوكالة بأن عدد الوفيات الناجمة عن هذه الظروف الجوية القاسية بلغ 46 شخصاً حتى الآن، فيما وصل عدد المصابين إلى 558 شخصاً، وذلك خلال أقل من شهر واحد فقط.

وأرجعت السلطات اليابانية معظم حالات الوفاة إلى حوادث مرتبطة بتراكم الثلوج الثقيل، أبرزها انهيار أسطح المنازل تحت وطأة الثلوج، والسقوط أثناء إزالة الجليد من الأسطح، إضافة إلى حالات الإجهاد البدني الشديد أثناء محاولة تنظيف الطرق والمداخل، وحوادث التسمم بأول أكسيد الكربون الناتج عن استخدام وسائل تدفئة غير آمنة داخل المنازل المغلقة.

وتشهد المناطق الشمالية والشمالية الغربية من اليابان – وخاصة محافظات نيغاتا ويامagata وأكيتا وهوكايدو – أكبر نسب الضحايا، حيث تتجاوز كميات الثلوج المتراكمة في بعض المناطق 3 أمتار، فيما سجلت بعض المدن تساقطاً يومياً تجاوز 70–100 سم خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الوكالة أن السلطات المحلية تواصل رفع درجة التأهب في المناطق الأكثر تضرراً، مع استمرار جهود الإنقاذ وتوزيع المساعدات وفتح مراكز إيواء مؤقتة للأسر التي تضررت منازلها أو انقطعت عنها الكهرباء والتدفئة لفترات طويلة.

وتُعد هذه الحصيلة من أعلى معدلات الضحايا الناجمة عن العواصف الثلجية في اليابان خلال السنوات الأخيرة، مما دفع خبراء الأرصاد إلى التحذير من أن تغير أنماط الطقس وارتفاع كميات التساقط قد يصبح أكثر تكراراً في المواسم القادمة.

وتواصل الحكومة اليابانية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، تقييم الأضرار وتسريع عمليات إعادة التأهيل، مع التأكيد على أهمية تعزيز إجراءات السلامة العامة في مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة.








