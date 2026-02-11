الأربعاء, 11-فبراير-2026 الساعة: 02:44 م - آخر تحديث: 02:32 م (32: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72045
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و45 شهيدًا، و171 ألفًا و686 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 شهداء، و20 مصاباً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 591 شهيدًا، و1578 مصاباً، و720 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








