أخبار
حكومة غزة: 275 مسافراً عبر معبر رفح

حكومة غزة: 275 مسافراً عبر معبر رفح
كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم، أن حصيلة حركة المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من فبراير الجاري، بلغ 275 مسافرا، بينما عاد إلى القطاع 213 آخرين، فيما تم إرجاع 26 مسافرا ومنعهم من السفر.

وأوضح المكتب، في بيان، أن المعبر شهد إغلاقا كاملا يومي الجمعة والسبت الماضيين، لافتا إلى سفر 50 شخصا، أمس الثلاثاء، بينهم 19 مريضًا و31 مرافقًا، فيما عاد 41 شخصا إلى غزة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهابا وإيابا بلغ، خلال هذه الفترة، 288 مسافرا فقط، من أصل 1800 مسافر يفترض أن يسافروا عبر معبر رفح، بنسبة التزام تقارب 27 بالمئة.

يشار إلى أن مركز غزة لحقوق الإنسان أدان مؤخرا إجراءات السفر التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري، إذ انطوت على انتهاكات جسيمة وصارخة لحرية التنقل، وللحقوق الأساسية للمدنيين في قطاع غزة، داعيا إلى تدخل عاجل لإنهاء تلك القيود.

وانتقد المركز القيود الإسرائيلية المشددة التي رافقت اليوم الأول لبدء السفر عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والتي عكست، وفق المركز، سيطرة إسرائيلية كاملة على مجريات العملية، في انتهاك صارخ لحرية التنقل وللحقوق الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.








