الأونروا: 90% من مدارس غزة تضررت

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، تضرر 90 بالمئة من المباني المدرسية في غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مشددة على أنها ستواصل عملها مهما كانت الظروف الآن، مثلما كان عليه الأمر سابقا.



وذكرت الوكالة الأممية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أن مدارسها التي ما تزال قائمة تحولت إلى مراكز إيواء، موضحة أن الأطفال يتلقون الآن التعليم على يد فرقها في مساحات تعلم مؤقتة أو من خلال التعلم الرقمي.



يشار إلى الأونروا كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن لجوء نحو 75 ألف نازح في غزة داخل أكثر من 100 مبنى تابع لها، رغم تضرر معظم تلك المرافق جراء القصف الإسرائيلي واكتظاظها بالنازحين.



ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تواجه "الأونروا" أكبر أزمة إنسانية في تاريخها، إذ تحولت مدارسها ومراكزها الصحية إلى ملاجئ مؤقتة تؤوي مئات الآلاف من النازحين، في ظل الدمار الواسع، وانهيار الخدمات الأساسية.