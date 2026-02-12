الخميس, 12-فبراير-2026 الساعة: 04:42 م - آخر تحديث: 04:39 م (39: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72049 شهيدا، و171691 مصابا

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72049

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72049
ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72049 شهيدا، و171691 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء انتشلت جثامينهم، و5 إصابات، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1583، بينما جرى انتشال 724 جثمانا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض سعر الدولار مع ارتفاع الين
عربي ودولي: روسيا تُسقط 106 مسيّرات أوكرانية
رياضة: سيتي يتخطى فولهام ويلاحق أرسنال
علوم وتقنية: ما الذي يرفع خطر التوحد؟
مجتمع مدني: هل يهدّد السهر صحة قلبك؟
عربي ودولي: حكومة غزة: 275 مسافراً عبر معبر رفح
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب والفضة
فنون ومنوعات: رامز جلال يكشف اسم برنامجه الجديد
رياضة: توتنهام يُقيل مدربه توماس فرانك
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
علوم وتقنية: تأثير تناول البصل على صحة القلب
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 23 فلسطينياً من الضفة
أخبار: اللجنة العامة تعقد اجتماعاً لها برئاسة الراعي
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72045
فنون ومنوعات: سقوط طائرة صومالية على الشاطئ
عربي ودولي: كارثة شتوية في اليابان
عربي ودولي: 1620 خرقاً للاحتلال منذ اتفاق غزة
أخبار: طقس بارد وتحذير جديد من البحر
أخبار: المتوكل يبحث التعاون مع أطباء بلا حدود
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب والفضة
علوم وتقنية: كم يستغرق الباراسيتامول ليبدأ مفعوله؟
أخبار: وصول 21 ألف مهاجر أفريقي لليمن
اقتصاد: تراجعٌ طفيفٌ في أسعار النّفط
عربي ودولي: اعتقال 24 فلسطينياً من الضفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026