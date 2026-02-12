المؤتمرنت -

الاحتلال يعتقل 43 فلسطينياً من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات طالت 43 فلسطينيا، بينهم أكثر من امرأة وطفل من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 17 شخصا من محافظة نابلس، و11 فلسطينيا من قرية جيوس شرق قلقيلية، بالإضافة لستة أشخاص بينهم فتاة من الخليل.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم، وثلاثة آخرين من مخيم عقبة جبر ومدينة أريحا، وامرأة من محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت طفلين خلال اقتحام بلدة طمون ومخيم الفارعة ووادي الفارعة جنوب طوباس.



وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.