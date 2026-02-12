المؤتمرنت -

ناشئو اليمن في المجموعة الثالثة لكأس آسيا

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاماً 2026، منتخب اليمن ضمن المجموعة الثالثة في مواجهة منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات.



كما أوقعت القرعة التي سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبات السعودية وطاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى، واليابان وإندونيسيا والصين وقطر في المجموعة الثانية.



وفي المجموعة الرابعة، يتجدد التحدي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وكوريا الشمالية المتوجة باللقب مرتين، في مجموعة لا تقل صعوبة عن سابقتها، مع اشتداد المنافسة على مقاعد الأدوار الإقصائية.



ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الآسيوية في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، المقررة في قطر أواخر العام الجاري.