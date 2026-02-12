الخميس, 12-فبراير-2026 الساعة: 06:13 م - آخر تحديث: 06:05 م (05: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
بن حبتور يفتتح شركة للسيارات الكهربائية

صنعاء: بن حبتور يفتتح شركة للسيارات الكهربائية

المؤتمرنت -
صنعاء: بن حبتور يفتتح شركة للسيارات الكهربائية
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم شركة يمن إلكتريك موتورز - فورثنج، للسيارات الكهربائية.

وفي الافتتاح، الذي حضره محافظ حضرموت لقمان باراس، بارك عضو المجلس السياسي افتتاح الشركة التي تمثل إضافة مهمة لنشاط القطاع الخاص اليمني ومشاريعه الاستثمارية وأنشطته التجارية التي تحظى برعاية المجلس السياسي الأعلى والحكومة.

وأشار إلى ما تمثله هذه السيارات من أهمية في خدمة البيئة والحد من الانبعاثات الحرارية الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري، مبينًا أن العالم يتسابق اليوم في مجال الطاقة بالاعتماد على الموارد المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأوضح أن هذا التسابق جاء بعد أن ظهرت الآثار السلبية للمشتقات النفطية على صحة الإنسان وإنهاك البيئة على المستوى العالمي، مؤكدًا أهمية أن يواكب التوسع في توفير السيارات والمحطات الكهربائية اللازمة لتزودها بالكهرباء على مستوى كافة المحافظات.

وعبر الدكتور بن حبتور عن الأمل في أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية خلال الأعوام المقبلة المزيد من التوسع ولما فيه التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، معتبرًا هذا النوع من النشاط مهمًا وحيويًا.

تخلل الافتتاح بحضور عدد من رجال المال والأعمال، كلمة عن الشركة وعرض مادة فيلمية عن نوعية ومواصفات السيارات التابعة لها.








