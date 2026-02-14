المؤتمرنت -

نسبة الأشخاص المعاقون في اليمن بلغت 15%

كشف صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في العاصمة صنعاء عن إحصائية جديدة ومثيرة للقلق، مؤكداً أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن بلغت نحو 15% من إجمالي السكان.



وأوضح الصندوق في بيان له، أن هذه النسبة تعني وجود ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة، وهو رقم يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية وإنسانية كبرى، تستدعي تحركاً عاجلاً من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع لتوفير برامج دمج وتأهيل وتمكين مستدام. ​



وشدد البيان على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية القائمة على "الشفقة"، واستبدالها بمنهج "التمكين" الذي يضمن لهؤلاء الملايين دوراً فاعلاً كشركاء في التنمية والبناء، ومنحهم الفرصة الكاملة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة عبر توفير الوسائل المساعدة والاحتياجات الأساسية التي تضمن استقلاليتهم.



ودعا الصندوق رجال المال والأعمال لدعم هذه الشريحة المهمة، وكذا وسائل الإعلام للقيام بدورهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكداً أن احترام حقوق ذوي الإعاقة والوقاية من مسبباتها هو السبيل الوحيد لبناء وعي مجتمعي إيجابي وشامل.