الإثنين, 16-فبراير-2026 الساعة: 03:21 ص - آخر تحديث: 12:47 ص (47: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - كشف صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في العاصمة صنعاء عن إحصائية جديدة، مؤكداً أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن بلغت نحو 15% من إجمالي السكان

نسبة الأشخاص المعاقون في اليمن بلغت 15%

المؤتمرنت -
نسبة الأشخاص المعاقون في اليمن بلغت 15%
كشف صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في العاصمة صنعاء عن إحصائية جديدة ومثيرة للقلق، مؤكداً أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن بلغت نحو 15% من إجمالي السكان.

وأوضح الصندوق في بيان له، أن هذه النسبة تعني وجود ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة، وهو رقم يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية وإنسانية كبرى، تستدعي تحركاً عاجلاً من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع لتوفير برامج دمج وتأهيل وتمكين مستدام. ​

وشدد البيان على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية القائمة على "الشفقة"، واستبدالها بمنهج "التمكين" الذي يضمن لهؤلاء الملايين دوراً فاعلاً كشركاء في التنمية والبناء، ومنحهم الفرصة الكاملة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة عبر توفير الوسائل المساعدة والاحتياجات الأساسية التي تضمن استقلاليتهم.

ودعا الصندوق رجال المال والأعمال لدعم هذه الشريحة المهمة، وكذا وسائل الإعلام للقيام بدورهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكداً أن احترام حقوق ذوي الإعاقة والوقاية من مسبباتها هو السبيل الوحيد لبناء وعي مجتمعي إيجابي وشامل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أرسنال إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد
رياضة: فايكانو يُفاجئ أتلتيكو بثلاثية في الليغا
مجتمع مدني: عادات تُدمّر المفاصل.. ونصائح
رياضة: افتتاح ملعب الظرافي في صنعاء غداً
عربي ودولي: الصومال يعلن مقتل 15 من "الشباب"
مجتمع مدني: تدشين المشاريع الرمضانية لأسر الشهداء
رياضة: إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
فنون ومنوعات: القبض على لص سرق آثار
عربي ودولي: الاحتلال يقرّ تسجيل أراضٍ بالضفة
عربي ودولي: 72061 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
ثقافة: الماجستير للباحث النويرة من جامعة صنعاء
فنون ومنوعات: سخرية سياسية في عيد الحب
عربي ودولي: تحذير صيني شديد اللهجة لواشنطن
رياضة: ريال مدريد ينتزع صدارة الليغا برباعية
مجتمع مدني: أعراض تشير إلى مشكلات في القلب
فنون ومنوعات: قاتلة هدى شعراوي تمثل الجريمة
عربي ودولي: منظمة تعلّق أنشطتها في مستشفى ناصر
عربي ودولي: حماس تدين التنكيل بالأسرى في "عوفر"
رياضة: توتنهام يُعلن عن مدربه الجديد
أخبار: لبوزة يعزي الرئيس المشاط بوفاة والدته
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي المشاط بوفاة والدته
مجتمع مدني: افتتاح معرض الابداع بجامعة الناصر
عربي ودولي: 13 عملًا للمقاومة بالضفة الغربية
عربي ودولي: ارتفاع شهداء غزة إلى 72,051
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026