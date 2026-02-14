المؤتمرنت -

الراعي يرأس اجتماعاً للجنة العامة

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها - صباح اليوم السبت - برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر، خُصّص لاستكمال مناقشة القضايا المدرَجة على جدول أعمالها من اجتماع الأربعاء الماضي.



وفي بداية الاجتماع، تَـحدَّث النائب الأول لرئيس المؤتمر بكلمةٍ رحَّب فيها بأعضاء اللجنة العامة، مجدّداً تهانيه بقدوم شهر رمضان المبارك لقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأبناء الشعب اليمني، مشيراً إلى أن اليمن تمر بمرحلة خطيرة حيث تُحاك المؤامرات التي تستهدف البلد ووحدته وسيادته واستقراره.



وأكد الراعي ضرورة تَحمُّل جميع القوى السياسية لمسؤليتها في مواجهة هذه المخططات من خلال مزيدٍ من التلاحم والتكاتف والعمل على تَماسُك الجبهة الداخلية لمواجهة مخططات القوى المعادية لليمن.



وقد استمعت اللجنة العامة إلى تقارير عن ما شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية من أحداث لا تزال تداعياتها مستمرة؛ معبَّرةً عن أسفها لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنين الأبرياء، متمنيةً للجرحى الشفاء العاجل.



وجدَّدت اللجنة العامة إدانتها واستنكارها ورفضها المطلق لكل محاولات إثارة النعرات المناطقية والانفصالية بين أبناء الشعب اليمني الواحد، مؤكدةً أن دُعاة ومروّجي وداعمي هذه النعرات سيكونون أول مَنْ يكتوي بنارها.



ودعت اللجنة العامة أبناء الشعب اليمني كافة إلى التنبُّه لمخاطر المؤامرات التي تستهدف الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي لليمن، مؤكدةً أن مستقبل اليمن ووحدته يقرّره أبناؤه كافةً بدون أي تدخُّلات خارجية من أي طرف كان.



وأقرَّت اللجنة العامة تكثيف اللقاءات مع شركاء العمل السياسي لما فيه تحقيق المصلحة العامة وتَماسُك الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر والمخططات التي تُحاك ضد الشعب اليمني ووحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني.



وكانت اللجنة العامة استمعت إلى محضر اجتماعها السابق وأقرته.