الإثنين, 16-فبراير-2026 الساعة: 03:21 ص - آخر تحديث: 12:47 ص (47: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها - صباح اليوم السبت - برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام

الراعي يرأس اجتماعاً للجنة العامة

المؤتمرنت -
الراعي يرأس اجتماعاً للجنة العامة
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها - صباح اليوم السبت - برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر، خُصّص لاستكمال مناقشة القضايا المدرَجة على جدول أعمالها من اجتماع الأربعاء الماضي.

وفي بداية الاجتماع، تَـحدَّث النائب الأول لرئيس المؤتمر بكلمةٍ رحَّب فيها بأعضاء اللجنة العامة، مجدّداً تهانيه بقدوم شهر رمضان المبارك لقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأبناء الشعب اليمني، مشيراً إلى أن اليمن تمر بمرحلة خطيرة حيث تُحاك المؤامرات التي تستهدف البلد ووحدته وسيادته واستقراره.

وأكد الراعي ضرورة تَحمُّل جميع القوى السياسية لمسؤليتها في مواجهة هذه المخططات من خلال مزيدٍ من التلاحم والتكاتف والعمل على تَماسُك الجبهة الداخلية لمواجهة مخططات القوى المعادية لليمن.

وقد استمعت اللجنة العامة إلى تقارير عن ما شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية من أحداث لا تزال تداعياتها مستمرة؛ معبَّرةً عن أسفها لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنين الأبرياء، متمنيةً للجرحى الشفاء العاجل.

وجدَّدت اللجنة العامة إدانتها واستنكارها ورفضها المطلق لكل محاولات إثارة النعرات المناطقية والانفصالية بين أبناء الشعب اليمني الواحد، مؤكدةً أن دُعاة ومروّجي وداعمي هذه النعرات سيكونون أول مَنْ يكتوي بنارها.

ودعت اللجنة العامة أبناء الشعب اليمني كافة إلى التنبُّه لمخاطر المؤامرات التي تستهدف الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي لليمن، مؤكدةً أن مستقبل اليمن ووحدته يقرّره أبناؤه كافةً بدون أي تدخُّلات خارجية من أي طرف كان.

وأقرَّت اللجنة العامة تكثيف اللقاءات مع شركاء العمل السياسي لما فيه تحقيق المصلحة العامة وتَماسُك الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر والمخططات التي تُحاك ضد الشعب اليمني ووحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني.

وكانت اللجنة العامة استمعت إلى محضر اجتماعها السابق وأقرته.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أرسنال إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد
رياضة: فايكانو يُفاجئ أتلتيكو بثلاثية في الليغا
مجتمع مدني: عادات تُدمّر المفاصل.. ونصائح
رياضة: افتتاح ملعب الظرافي في صنعاء غداً
عربي ودولي: الصومال يعلن مقتل 15 من "الشباب"
مجتمع مدني: تدشين المشاريع الرمضانية لأسر الشهداء
رياضة: إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
فنون ومنوعات: القبض على لص سرق آثار
عربي ودولي: الاحتلال يقرّ تسجيل أراضٍ بالضفة
عربي ودولي: 72061 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
ثقافة: الماجستير للباحث النويرة من جامعة صنعاء
فنون ومنوعات: سخرية سياسية في عيد الحب
عربي ودولي: تحذير صيني شديد اللهجة لواشنطن
رياضة: ريال مدريد ينتزع صدارة الليغا برباعية
مجتمع مدني: أعراض تشير إلى مشكلات في القلب
فنون ومنوعات: قاتلة هدى شعراوي تمثل الجريمة
عربي ودولي: منظمة تعلّق أنشطتها في مستشفى ناصر
عربي ودولي: حماس تدين التنكيل بالأسرى في "عوفر"
رياضة: توتنهام يُعلن عن مدربه الجديد
أخبار: لبوزة يعزي الرئيس المشاط بوفاة والدته
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي المشاط بوفاة والدته
مجتمع مدني: افتتاح معرض الابداع بجامعة الناصر
عربي ودولي: 13 عملًا للمقاومة بالضفة الغربية
عربي ودولي: ارتفاع شهداء غزة إلى 72,051
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026