المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الرئيس المشاط بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، في وفاة والدته الفاضلة.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للرئيس المشاط ووالده الفاضل وأسرته بهذا المصاب.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أسرتها وكل ذويها الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..

