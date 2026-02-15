المؤتمرنت -

برد شديد.. الأرصاد يحذّر من الـ24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.



في حين قد يكون الطقس بارداً إجمالاً في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية أو المسافرين إليها من أثار البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.