تحديد مواعيد الدوام الرسمي خلال رمضان

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تعميما بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1447هـ المتعلقة بتحديد مواعيد وساعات العمل والدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك للعام 1447هـ.



فيما يلي نص التعميم:



تنفيذاُ لقرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1447هـ بشأن تحديد ساعات الدوام العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك للعام 1447هـ.



ولما تقتضيه المصلحة العامة من ضرورة انتظام العمل في وحدات الخدمة العامة وتنظيم نوافذ تقديم الخدمات للمواطنين بما يضمن مواءمة أوقات الدوام في وحدات السلطتين المركزية والمحلية خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ مع توقيت توافد المراجعين والمستفيدين من خدمات وحدات الخدمة العامة، فإن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تؤكد على وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية التقييد والالتزام بالاتي:



أولا: تفعيل الدور الرقابي على الانضباط الوظيفي وحٌسن تنظيم العمل خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1447ه من خلال:



‌أ) اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام والتقيد بساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، المحددة في أحكام المادة (1) من قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المشار اليه، وتفعيل أنظمة مراقبة الدوام بحيث لا تقل عدد ساعات الدوام المقررة للموظفين والعاملين عن (5) ساعات في اليوم خلال أيام العمل الأسبوعية المعتمدة.



‌ب) الرقابة المصاحبة على الانضباط الوظيفي للموظفين والعاملين في مكاتب خدمة المواطن والمكاتب الخلفية اثناء ساعات الدوام الرسمي، وبما يضمن حٌسن سير العمل وتحقيق اعلى معدلات انجاز المهام والاعمال والخدمات المناطة بهم.



‌ج) الاهتمام بالجانب التوعوي الايماني بما يرسخ مفهوم أن الوظيفة العامة عبودية لله وخدمة للناس، واستشعار الرقابة الإلهية في تنفيذ المهام والأعمال وبذل اقصى الجهود في التيسير والتسهيل للمستفيدين من خدمات الوحدة بما يعزز ثقة المواطنين بوحدات الخدمة العامة.



ثانياً: ضوابط تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام الرسمي (كليًا أو جزئيًا) وجدولة الاجازات الاعتيادية بين الموظفين.



‌أ) أن يقدم الطلب رسمياً الى وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عبر الأنظمة أو من خلال مكتب خدمة المواطن بالوزارة، ووفقاً للضوابط الاتية:-



1- يجب أن يكون الغرض من تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام هو ضمان التوقيت المناسب لتوافد المراجعين والمستفيدين من خدمات الوحدة بناءً على مؤشرات موضوعية تٌدرس بعناية، وتقدم مبرراتها ضمن الطلب المرفوع الى الوزارة.



2- تتحدد الأوقات المسموح طلب تغيير مواعيد بداية الدوام بين الساعة (الثامنة والساعة الحادية عشر صباحاً) كحد اقصى ـ



3- أن يقدم الطلب في موعد لا يتجاوز تاريخ اليوم الثالث من أيام الدوم الرسمية في شهر رمضان المبارك



‌ب) يجب الأخذ بالاعتبار عند جدولة الاجازة الاعتيادية بين موظفي وحدات الخدمة العامة خلال شهر رمضان المبارك ضمان توفر العدد الكافي من الموظفين والعاملين المناط بهم مهام واعمال وظيفية ذات صلة بالخدمات التي تقدمها الوحدة.



ثالثاً: التزامات وحدات الخدمة العامة ووحدات الموارد البشرية في الرفع بتقارير الانضباط الوظيفي خلال شهر رمضان المبارك:



على الاخوة الوزراء ومحافظي المحافظات التوجيه الى المعنيين في إدارة الموارد البشرية بوحداتهم والوحدات الواقعة في نطاق اشرافهم بالالتزام بتسهيل مهام فرق التفقد للانضباط الوظيفي المكلفة من الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وتحمل المسؤولية في الانتظام برفع بتقارير يومية من خلال القنوات التالية، وستقوم الوزارة بالرفع بالتقارير الى رئاسة مجلس الوزراء عن نتائج تقييم الانضباط الوظيفي ومدى الالتزام بما يلي:



• ترحيل نتائج الرقابة على الدوام الرسمي بصورة يومية من خلال النظام الالكتروني الموحد للموارد البشرية (مكون الانضباط الوظيفي).



• بالنسبة للوحدات التي لا زالت غير مرتبطة بالأنظمة الالكترونية لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، ترفع تقاريرها وفق النموذج المرفق بهذا التعميم، وتأمل الوزارة ويتوجب على رؤساء هذه الوحدات اصدار التوجيهات للمختصين لديهم بسرعة الارتباط والعمل على هذه الأنظمة.



• تتولى مكاتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالمحافظات متابعة المكاتب التنفيذية والمديريات والمؤسسات والجامعات المركزية بالمحافظة لترحيل نتائج الرقابة على الدوام الرسمي اليومي من خلال نظام الموارد البشرية وتعبئة النموذج رقم (1) وموافاة المكتب به موقعاً ومختوماً، ومن ثم يتولى المكتب اعداد الخلاصة على مستوى المحافظة في النموذج رقم (2) المرفق بهذا التعميم ورفعه الى الوزارة حسب القنوات المعتمدة.