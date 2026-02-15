المؤتمرنت -

قرار بإعادة تنظيم فرز الباصات ومنع التحصيل

أصدر مدير شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، اليوم، توجيهات عاجلة إلى قيادة مرور أمانة العاصمة تقضي بإعادة تنظيم فرز باصات النقل الداخلي ومنع أي عمليات تحصيل مالي غير مشروع نهائياً.



وأكد اللواء البراشي أن التوجيهات تهدف إلى إنهاء مظاهر الجبايات غير القانونية من قبل من يسمون أنفسهم مندوبي الفرز.



وأشار إلى أن التوجيهات جاءت عقب نتائج تقييم ميداني شامل لأعمال الفرز، وما رافقه من شكاوى متكررة من السائقين وتقارير رصد أكدت قيام المندوبين بتحصيل مبالغ مالية من سائقي الباصات دون وجه حق وبالمخالفة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.



وقضت التعليمات باستبعاد المندوبين السابقين غير الملتزمين بشكل فوري، وإنزال فرق ضبط مروري ميدانية تتولى تنظيم الفرز والإشراف المباشر على منع التحصيل وإيقاف أي جبايات تحت أي مسمى، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.



ودعت شرطة المرور سائقي الباصات إلى الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية لأي جهة أو شخص مقابل تنظيم الفرز وخطوط سير الباصات، والإبلاغ الفوري عن أي حالات تحصيل غير قانوني.



وأكدت، أن تنظيم خطوط السير وأعمال الفرز تُعد جزء من مهام شرطة المرور ولا تستوجب أي مقابل مالي.



كما شددت التوجيهات على وحدة الرصد وفرق الضبط المروري متابعة مستوى تنفيذ القرار ميدانياً، ورفع التقارير الدورية أولاً بأول، وضبط أي تجاوزات بما يضمن إنهاء مظاهر الابتزاز وتحقيق الانضباط اللازم.



وأضحت شرطة المرور أن انتشارها في مواقع الفرز يأتي في إطار مسؤولياتها لخدمة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم ومراعاة ظروف السائقين المعيشية.. داعية المجتمع والجهات المعنية إلى التعاون مع الجهود المرورية لإنجاح تنفيذ الإجراءات لما فيه تحقيق الصالح العام.



وذكر أن من المقرر أن فرق الضبط الميدانية ستبدأ عملها من بعد غد الثلاثاء.