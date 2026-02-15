المؤتمرنت -

88 شهيداً من الأسرى منذ بدء العدوان على غزة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة، منذ بدء حرب الإبادة ممن أعلنت عن هوياتهم، ارتفع إلى 88، من بينهم 52 معتقلاً من غزة، وذلك مع الإعلان عن استشهاد ضابط الإسعاف المعتقل، حاتم ريان، من غزة.



وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن الشهداء "ارتقوا جراء جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية الممنهجة، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة من الكرامة الإنسانية".



وأضاف: "لا يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانياً، وقد شكّلت صور جثامين الأسرى ورفاتهم التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلاً قاطعاً على عمليات الإعدام الميدانية الممنهجة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين خارج إطار القانون".



وأشار إلى أن هذه المرحلة "تشكّل الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، ليرتفع عدد شهدائها منذ عام 1967 (ممن تمت معرفة هوياتهم) إلى 325 شهيداً".



إلى ذلك، ارتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم من الأسرى والمعلومة هوياتهم إلى 96 شهيداً، منهم 85 بعد حرب الإبادة.