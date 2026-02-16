الإثنين, 16-فبراير-2026 الساعة: 03:21 م - آخر تحديث: 03:11 م (11: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والهضاب

تحذيرات للمزارعين .. أجواء باردة في 8 محافظات

المؤتمرنت -
تحذيرات للمزارعين .. أجواء باردة في 8 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وعوالق ترابية في الصحارى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وجنوب مأرب وغرب الجوف مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء محدودة منها.

وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات الضالع، لحج، أبين وهضاب وصحارى محافظتي شبوة وحضرموت.

وأشار المركز إلى عوالق ترابية في الصحارى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية تعمل على انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وحذر المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم من التلف جراء الصقيع.

ونبه المركز المواطنين خاصة مرضى الجهاز التنفسي وصغار السن والمسنين في المناطق الصحراوية والسواحل الشرقية والجنوبية من آثار العوالق الترابية، وكذلك سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق.








