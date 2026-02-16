المؤتمرنت -

تحذيرات للمزارعين .. أجواء باردة في 8 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وعوالق ترابية في الصحارى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وجنوب مأرب وغرب الجوف مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء محدودة منها.



وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات الضالع، لحج، أبين وهضاب وصحارى محافظتي شبوة وحضرموت.



وأشار المركز إلى عوالق ترابية في الصحارى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية تعمل على انخفاض مدى الرؤية الأفقية.



وحذر المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم من التلف جراء الصقيع.



ونبه المركز المواطنين خاصة مرضى الجهاز التنفسي وصغار السن والمسنين في المناطق الصحراوية والسواحل الشرقية والجنوبية من آثار العوالق الترابية، وكذلك سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق.