الاحتلال يعتقل إمام المسجد الأقصى

المؤتمر نت - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إمام المسجد الأقصى، الشيخ محمد علي العباسي، من داخل باحات الأقصى في القدس المحتلة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إمام المسجد الأقصى، الشيخ محمد علي العباسي، من داخل باحات الأقصى في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أوقفت الشيخ العباسي داخل ساحات المسجد الأقصى، دون ذكر أسباب الاعتقال، في حين أفادت محافظة القدس بأن الاحتلال قرر إبعاد العباسي أسبوعا قابلا للتجديد بعد اعتقاله في المسجد.

ويأتي هذا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، التي تشمل التضييق على الأئمة والخطباء والمرابطين، وفرض قيود على دخول المصلين، إلى جانب تكثيف الاقتحامات التي ينفّذها مستوطنون بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

منع تنفيذ خطط استقبال المصلين
وأكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال منعت تنفيذ الخطط اللوجيستية الخاصة باستقبال المصلين في المسجد الأقصى، وأصدرت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 250 قرار إبعاد عن المسجد، مع اقتراب شهر رمضان.

وأضافت المحافظة أن الاحتلال يواصل تضييقه على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، حيث أبعد نحو 25 موظفا واعتقل 4 منهم، في محاولة لإضعاف قدرة الدائرة على إدارة شؤون المسجد وتنظيم الأنشطة الدينية.

ولفتت إلى أنّ الاحتلال يمنع الأوقاف من تنفيذ تجهيزات استقبال رمضان كافة، بما يشمل تركيب المظلات للوقاية من الشمس أو الأمطار، وتجهيز العيادات الميدانية المؤقتة، إضافةً إلى مختلف الترتيبات اللوجستية الضرورية لضمان سير العبادة بشكلٍ طبيعي.

تمديد الاقتحامات
وفي تصعيد إضافي، أعلنت «مدرسة جبل الهيكل» الدينية المتطرفة عن تمديد ساعات الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى لتبدأ من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، ما يضيف ساعة إضافية على فترة الاقتحام المعتادة.








