نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الوائلي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة / وليد محمد قائد الوائلي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو قيادة فرع المؤتمر بجامعة تعزالمسؤل الطلابي – الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرةٍ حافلة بالعطاء والعمل الوطني والتنظيمي.



وأشارالدكتور لبوزة الى عدد من مناقب الفقيد كواحد من كوادر المؤتمر الشعبي العام المخلصين الذين أدّوا واجباتهم التنظيمية والوطنية بتفانٍ ومسؤولية.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى أسرة الفقيد، وآل الوائلي كافة، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

