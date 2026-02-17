المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة في 12 محافظة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ومرتفعات إب ولحج والضالع وجنوب مأرب وغرب الجوف، مع إمكانية تكون الصقيع على أجزاء منها.



في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات أبين وهضاب وصحارى محافظتي شبوة وحضرموت.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات للوقاية من صدمات البرد.



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي وباب المندب.