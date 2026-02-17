الثلاثاء, 17-فبراير-2026 الساعة: 04:25 م - آخر تحديث: 04:24 م (24: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في المرتفعات

أجواء شديدة البرودة في 12 محافظة

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة في 12 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ومرتفعات إب ولحج والضالع وجنوب مأرب وغرب الجوف، مع إمكانية تكون الصقيع على أجزاء منها.

في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات أبين وهضاب وصحارى محافظتي شبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات للوقاية من صدمات البرد.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي وباب المندب.








