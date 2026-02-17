المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان

بعث الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك.. جاء فيها:



الأخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - قائد الثورة - الأكـرم



تحية طيبة وبعد:



يسرني أن أُهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1447هـ الذي يأتي هذا العام وسط مؤامرات ومخططات تستهدف الوحدة اليمنية وتسعى لتمزيق اليمن ومحاولة إثارة نعرات مناطقية وانفصالية وإثارة الكراهية والأحقاد بين أبناء الشعب الواحد وهو ما يتطلب من جميع شركاء العمل السياسي المقاومين للعدوان مزيد من التكاتف والتماسك لمواجهة هذه المخططات.



إنني بإسمي وبإسم إخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إذ أُهنئكم وإخوانكم قيادات أنصار الله بهذه المناسبة الدينية العظيمة، فإنني ومن خلالكم أجدد موقف المؤتمر الشعبي العام في حق اليمنيين الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله ومجابهة أي مشاريع تآمرية هادفة إلى تمزيق اليمن بأي شكل كان وبأي صيغة جاءت.



ختاماً.. نسأل المولى عز وجل الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.



وتقبلوا خالص التحايا



أخوكم/ صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام