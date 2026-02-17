الثلاثاء, 17-فبراير-2026 الساعة: 04:26 م - آخر تحديث: 04:24 م (24: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
بعث الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان
بعث الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك.. جاء فيها:

الأخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - قائد الثورة - الأكـرم

تحية طيبة وبعد:

يسرني أن أُهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1447هـ الذي يأتي هذا العام وسط مؤامرات ومخططات تستهدف الوحدة اليمنية وتسعى لتمزيق اليمن ومحاولة إثارة نعرات مناطقية وانفصالية وإثارة الكراهية والأحقاد بين أبناء الشعب الواحد وهو ما يتطلب من جميع شركاء العمل السياسي المقاومين للعدوان مزيد من التكاتف والتماسك لمواجهة هذه المخططات.

إنني بإسمي وبإسم إخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إذ أُهنئكم وإخوانكم قيادات أنصار الله بهذه المناسبة الدينية العظيمة، فإنني ومن خلالكم أجدد موقف المؤتمر الشعبي العام في حق اليمنيين الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله ومجابهة أي مشاريع تآمرية هادفة إلى تمزيق اليمن بأي شكل كان وبأي صيغة جاءت.

ختاماً.. نسأل المولى عز وجل الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.

وتقبلوا خالص التحايا

أخوكم/ صادق بن أمين أبوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








