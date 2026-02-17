المؤتمرنت -

حكومة غزة : 925 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوعين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، أن إجمالي المسافرين عبر معبر، رفح ذهاباً وإياباً، خلال الفترة من الاثنين 2 فبراير حتى الاثنين 16 فبراير الجاري، بلغ 925 مسافراً، بواقع 520 مسافراً مغادراً و405 حالة وصول، إضافة إلى 26 مرجعاً، وذلك من أصل 3000 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر المعبر ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام تقارب 31%.



وأوضح المكتب، في تقرير إحصائي، أنه خلال الفترة، من الاثنين 2 فبراير حتى الثلاثاء 10 فبراير الجاري، تم تسجيل سفر (275) مسافراً، منهم (102) مرضى و(173) مرافقاً، فيما بلغ إجمالي الوصول (213) حالة، إضافة إلى (26) مرجعاً مُنعوا من السفر.

وطبقاً لإحصاءات المكتب، ففي يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 تم تسجيل سفر (51) مسافراً، 19 مريضاً و33 مرافقاً، ووصول (46) من العائدين.



وفي يوم الخميس 12 فبراير 2026 تم تسجيل سفر (65) مسافراً، 28 مريضاً و37 مرافقاً، ووصول (43) من العائدين.



وفي يومي الجمعة 13 فبراير والسبت 14 فبراير كان المعبر مغلقاً.



وفي يومي الأحد والاثنين 15 و16 فبراير 2026 تم تسجيل سفر 129 مسافراً، 52 مريضاً و77 مرافقاً، ووصول 103 من العائدين.

