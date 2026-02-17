الثلاثاء, 17-فبراير-2026 الساعة: 10:12 م - آخر تحديث: 10:08 م (08: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
آن أوان تحرير العقول
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
الوحدة.. الحدث العظيم
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
الوحدة التي يخافونها..!!
أخبار
المؤتمر نت - عقدت الجمعية العمومية لهيئة التفتيش القضائي اليوم اجتماعًا برئاسة رئيس الهيئة القاضي الدكتور مروان المحاقري

إجراءات تأديبية بحق عدد من القضاة في صنعاء

إجراءات تأديبية بحق عدد من القضاة في صنعاء

المؤتمرنت -
إجراءات تأديبية بحق عدد من القضاة في صنعاء
عقدت الجمعية العمومية لهيئة التفتيش القضائي اليوم اجتماعًا برئاسة رئيس الهيئة القاضي الدكتور مروان المحاقري.

ناقش الاجتماع المواضيع المرفوعة من دائرة التحقيق والدعاوى التأديبية بشأن مخالفات منسوبة إلى عدد من القضاة.

واستعرض الاجتماع، جدول الأعمال، وأقر المضي في تحريك الدعوى التأديبية بحق ثلاثة قضاة، تمهيدًا لإحالتهم إلى مجلس المحاسبة.

وأقر الاجتماع توجيه تنبيهين كتابيين إلى قاضيين اثنين.

وتطرق الاجتماع إلى آلية المناوبة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية خلال شهر رمضان، وأقر تكليف دائرة شؤون القضاة بالهيئة بمتابعة مستوى الانضباط لدى المكلفين بالمناوبة، ورفع تقرير بذلك.

وشددّ الاجتماع على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وضمان سير العمل القضائي بصورة منتظمة خلال فترة المناوبة.








