المؤتمرنت -

إجراءات تأديبية بحق عدد من القضاة في صنعاء

عقدت الجمعية العمومية لهيئة التفتيش القضائي اليوم اجتماعًا برئاسة رئيس الهيئة القاضي الدكتور مروان المحاقري.



ناقش الاجتماع المواضيع المرفوعة من دائرة التحقيق والدعاوى التأديبية بشأن مخالفات منسوبة إلى عدد من القضاة.



واستعرض الاجتماع، جدول الأعمال، وأقر المضي في تحريك الدعوى التأديبية بحق ثلاثة قضاة، تمهيدًا لإحالتهم إلى مجلس المحاسبة.



وأقر الاجتماع توجيه تنبيهين كتابيين إلى قاضيين اثنين.



وتطرق الاجتماع إلى آلية المناوبة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية خلال شهر رمضان، وأقر تكليف دائرة شؤون القضاة بالهيئة بمتابعة مستوى الانضباط لدى المكلفين بالمناوبة، ورفع تقرير بذلك.



وشددّ الاجتماع على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وضمان سير العمل القضائي بصورة منتظمة خلال فترة المناوبة.