رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من البرلماني صادق أبو يابس

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية شكر جوابية من الشيخ صادق علي يحيى أبو يابس عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، وكافة آل أبو يابس، رداً على برقية العزاء التي بعثها اليهم في وفاة والده الشيخ علي يحيى عبدالله أبو يابس.. جاء فيها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:



يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وجميع أفراد أسرتنا وكافة آل أبو يابس بمديرية عنس محافظة ذمار، أن نتقدم إليكم بجزير الشكر والامتنان والعرفان لشخصكم الكريم ومن خلالكم إلى الإخوة نواب رئيس المؤتمر والأمناء المساعدين وكافة قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام على تعزيتكم الصادقة والمواساة الجياشة ومشاطرتكم لاحزاننا وآلامنا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا الشيخ علي يحيى عبدالله أبو يابس، أحد كبار مشائخ محافظة ذمار (رحمة الله تغشاه).

وأشدتم فيها إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية ومواقفه المشرفة، ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم على مستوى المحافظة.

وكان لتعزيتكم الطيبة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة أثرها البالغ في أنفسنا وخففت من أحزاننا وآلامنا ومن هول المصاب والفاجعة، علينا وعلى جميع أقاربنا ومحبي الفقيد وقبيلة عنس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم ومواقفكم الأخوية والإنسانية النبيلة وهذا ليس غريب عنكم فهكذا عهدناكم.

نسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويمن عليكم بالصحة والعافية وأن لا يريكم أي سوء أو مكروه في عزيز أو غاليٍ عليكم، وأن يتغمد فقيدنا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين إنه على كل شيء قدير.. إنا لله وإنا إليه راجعون.



وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا لكم،،،



أخوكم الشيخ/ صادق علي يحيى أبو يابس

عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

عضو مجلس النواب