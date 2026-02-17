الثلاثاء, 17-فبراير-2026 الساعة: 10:13 م - آخر تحديث: 10:08 م (08: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية شكر جوابية من الشيخ صادق علي يحيى أبو يابس عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من البرلماني صادق أبو يابس

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من البرلماني صادق أبو يابس
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية شكر جوابية من الشيخ صادق علي يحيى أبو يابس عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، وكافة آل أبو يابس، رداً على برقية العزاء التي بعثها اليهم في وفاة والده الشيخ علي يحيى عبدالله أبو يابس.. جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وجميع أفراد أسرتنا وكافة آل أبو يابس بمديرية عنس محافظة ذمار، أن نتقدم إليكم بجزير الشكر والامتنان والعرفان لشخصكم الكريم ومن خلالكم إلى الإخوة نواب رئيس المؤتمر والأمناء المساعدين وكافة قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام على تعزيتكم الصادقة والمواساة الجياشة ومشاطرتكم لاحزاننا وآلامنا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا الشيخ علي يحيى عبدالله أبو يابس، أحد كبار مشائخ محافظة ذمار (رحمة الله تغشاه).
وأشدتم فيها إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية ومواقفه المشرفة، ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم على مستوى المحافظة.
وكان لتعزيتكم الطيبة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة أثرها البالغ في أنفسنا وخففت من أحزاننا وآلامنا ومن هول المصاب والفاجعة، علينا وعلى جميع أقاربنا ومحبي الفقيد وقبيلة عنس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم ومواقفكم الأخوية والإنسانية النبيلة وهذا ليس غريب عنكم فهكذا عهدناكم.
نسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويمن عليكم بالصحة والعافية وأن لا يريكم أي سوء أو مكروه في عزيز أو غاليٍ عليكم، وأن يتغمد فقيدنا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين إنه على كل شيء قدير.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا لكم،،،

أخوكم الشيخ/ صادق علي يحيى أبو يابس
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية
عضو مجلس النواب








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: لقاء توعوي موسع عن الزكاة بصنعاء
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
رياضة: 3 مواجهات عربية في أبطال أفريقيا
رياضة: جيرونا يصدم برشلونة بثنائية
علوم وتقنية: 12 خطأ شائعاً قد تعرقل فقدان الوزن
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 12 محافظة
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الوائلي
أخبار: صنعاء تحذّر من مخاطر إحراق الإطارات
اقتصاد: الذهب ينخفض مع صعود الدولار
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
أخبار: الاحتلال يعتقل إمام المسجد الأقصى
أخبار: الراعي يلتقي ممثلي القطاع الخاص
عربي ودولي: 72063 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
علوم وتقنية: كسوف حلقي نادر للشمس
عربي ودولي: أطباء بلا حدود: غزة بلا إمدادات
علوم وتقنية: ما أفضل وقت لتناول المكسرات؟
فنون ومنوعات: قبلة تمنع نيرمين الفقي من العمل مع عادل إمام
اقتصاد: قيادة الأمانة تزور معرض رمضان
عربي ودولي: انفجار مروع في متجر ألعاب شرق الصين
أخبار: تحذيرات للمزارعين.. أجواء باردة بـ8 محافظات
رياضة: أرسنال إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد
رياضة: فايكانو يُفاجئ أتلتيكو بثلاثية في الليغا
مجتمع مدني: عادات تُدمّر المفاصل.. ونصائح
عربي ودولي: غزة.. 88 شهيداً في سجون الاحتلال
رياضة: افتتاح ملعب الظرافي في صنعاء غداً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026