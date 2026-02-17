المؤتمرنت -

دول تصوم رمضان الأربعاء وأخرى الخميس

أعلنت دول عربية يوم غدٍ الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت أخرى أن الخميس سيكون أول أيام الشهر الفضيل.



فقد أعلنت اليمن وفلسطين والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت ولبنان والسودان والصومال وجيبوتي، أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



كما أعلنت عُمان ومصر والأردن والعراق وسوريا وليبيا وتونس وتركيا وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبروناي واليابان وسنغافورة، أنه وبسبب عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، فإن يوم غدٍ الأربعاء متمماً لشهر شعبان، والخميس أول أيام رمضان المبارك.



وكانت المغرب وموريتانيا وبنغلاديش والهند وباكستان أعلنت أن اليوم هو 28 من شهر شعبان، وغداً ستعلن غرة رمضان ليكون إما الخميس 19 فبراير أو الجمعة 20 فبراير.



هذا وتعتبر رؤية الهلال شرطاً أساسياً لبدء الشهر الهجري في العديد من الدول العربية والإسلامية.