المؤتمرنت -

الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

رفع الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطر، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، وإلى قيادات وقواعد المؤتمر.. جاء فيها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447 هجرية، يسرني باسمي شخصياً وباسم قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بهذه المناسبة الدينية العظيمة بما تحمله من قيم ومعانٍ سامية تتجلى في فريضة الصيام.



وإذ أتقدم إليكم بالتهنئة، فإنني من خلالكم أجدد تهنئتي لقيادات وقواعد المؤتمر كافة، مؤكدة وقوفنا ودعمنا المطلق لكل الخطوات التي تقومون بها لتجسيد المواقف الوطنية للمؤتمر، والمناصرة لليمن وقضاياه العادلة على المستويين الوطني والقومي، وفي المقدمة من ذلك الموقف المبدئي والثابت في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته واستقلاله، ورفض أي مساس بهذه الثوابت الوطنية.



أُعيد التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعيةً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وعافية، ومحبة وتسامح وسلام وأُلفة، وكل عام وأنتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بألف خير.



فاطمة عبدالله الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر