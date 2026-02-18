المؤتمرنت -

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، بمناسبة حلول شهر رمضان 1447هـ، فيما يلي نصها:



الأخ الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية طيبة.. وبــعـــد:



يطيب لنا أن نرفع إليكم أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بفضائله ومكارمه على عباده، وفتح معه أبواب السماء رحمةً ومغفرةً لتقرّب العبد إلى ربه بالطاعات وفِعل الخيرات.



إن شهر رمضان الكريم يهل علينا هذا العام في ظل تصاعد وتيرة المؤامرات التي تُحاك ضد وطننا الواحد الكبير وتستهدف تمزيق وحدته الوطنية عبر دعوات ومشاريع متصلة بالمخططات الاستعمارية القديمة الجديدة، وفي الوقت نفسه المساعي التي تستهدف الوحدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام.



وإذْ احيّي فيكم مواقفكم الثابتة والراسخة من مجمل القضايا الوطنية التي يمر بها الوطن، أجدها مناسبة للتعبير عن اعتزازنا بتلك المواقف التي تزيدنا قوةً وإصراراً وثباتاً على التمسك بمبادئ المؤتمر الوطنية والوحدوية والتنظيمية، ومواجهة كل المؤامرات أياً كان شكلها ولونها، ومن أي جهة كانت.



أكرر التهنئة إليكم.. راجياً من الله العلي القدير أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، ويجعلنا وإياكم من عتقائه من النار.



وتقبَّلوا فائق التقدير والامتنان،،،



أخوكم/

جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر