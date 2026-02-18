المؤتمرنت -

مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بحلول شهر رمضان المبارك، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصها:



الأخ/ المناضل صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447 هجرية، يسرنى أن أرفع إليكم خالص التهاني والتبريكات وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة التي تجسد أحد أركان الدين الإسلامي الحنيف.



وإذ نهنئكم بهذه المناسبة فإننا سنظل كما عهدتمونا الأوفياء لقيادتكم والمجسدين لمواقف المؤتمر الشعبي العام من مختلف القضايا الوطنية والقومية وعلى رأسها مواقف المؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن اليمن ووحدته واستقلاله ورفض كل المخططات والمؤامرات التي تستهدف تمزيق اليمن أرضاً وانسانا من قبل القوى المعادية والتي يحاول البعض تمريرها للأسف بأيدي بعض أبناء شعبنا.



مرة أخرى نؤكد الوقوف خلف قيادتكم الحكيمة للمؤتمر الشعبي العام والحفاظ على وحدته وتماسكه والسعي لإعادته إلى الساحة الوطنية على أكمل وجه، سائلين الله العلي القدير أن يمن عليكم وعلى جميع أبناء شعبنا اليمني العظيم بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعبنا ووطننا النصر والسلام.



وكل عام وأنتم واليمن والمؤتمر بألف خير



أخوكم/ الشيخ عبدالله أحمد مجيديع

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية