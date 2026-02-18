المؤتمرنت -

الشريف يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بشهر رمضان

رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس.. جاء فيها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447هجرية، يسرني أن أرفع إليكم خالص التهاني والتبريكات وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الدينية العظيمة بدلالاتها ومعانيها وقيمها الدينية العظيمة التي تتضمنها فريضة الصيام.



وإذ أُهنئكم ومن خلالكم قيادات وقواعد المؤتمر فإننا نجدد موقفنا المساند والمؤيد لكل الخطوات التي تتخذونها لتجسيد مواقف المؤتمر الوطنية المنتصرة لليمن وقضاياه ومواقفه الوطنية والقومية وفي مقدمتها الموقف المبدئي والثابت في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته واستقلاله ورفض المساس بها.



مرة أخرى أُهنئكم بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة وعافية ومحبة وتسامح وسلام وأُلفة، وكل عام وانتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بخير..



أخوكم الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية