إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
الشريف يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
الشريف يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بشهر رمضان
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس.. جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447هجرية، يسرني أن أرفع إليكم خالص التهاني والتبريكات وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الدينية العظيمة بدلالاتها ومعانيها وقيمها الدينية العظيمة التي تتضمنها فريضة الصيام.

وإذ أُهنئكم ومن خلالكم قيادات وقواعد المؤتمر فإننا نجدد موقفنا المساند والمؤيد لكل الخطوات التي تتخذونها لتجسيد مواقف المؤتمر الوطنية المنتصرة لليمن وقضاياه ومواقفه الوطنية والقومية وفي مقدمتها الموقف المبدئي والثابت في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته واستقلاله ورفض المساس بها.

مرة أخرى أُهنئكم بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة وعافية ومحبة وتسامح وسلام وأُلفة، وكل عام وانتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بخير..

أخوكم الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية








