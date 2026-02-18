المؤتمرنت -

إعلاميو المؤتمر يهنّئون أبوراس ويشدّدون على الدفاع عن وحدة الوطن

رفعت قيادات وهيئات وأعضاء قطاع الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام، برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447هـ.



وعبَّرت قيادات الدائرة الإعلامية، والمركز الإعلامي، وقناة "اليمن اليوم"؛ وصحيفة "الميثاق"، وموقع المؤتمرنت، عن أصدق وأحر التهاني لرئيس المؤتمر، ومن خلاله إلى نوابه والأمين العام وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، بهذه المناسبة الدينية العظيمة بما تمثله من قِيَم ومبادئ تعلّمنا الصبر والرحمة والتعاون والتكافل.



وأشادت قيادات إعلام المؤتمر بحرص رئيس المؤتمر على وحدة وتماسك المؤتمر وعلى تجسيد مواقفه تجاه مختلف القضايا الوطنية والإقليمية وعلى رأسها قضية الدفاع عن وحدة الوطن واستنكار ورفض والتحذير من كل المخططات والمؤامرات الرامية الى تمزيق اليمن الى كانتونات من خلال المشاريع التي تتبناها دول معادية لليمن وتسعى لتنفيذها عبر أدوات محلية للأسف الشديد.



وجدَّدت القيادات الإعلامية المؤتمرية مواقفها في الوفاء لقيادة المؤتمر ممثلةً برئيسه الأخ صادق بن أمين أبوراس، وحرصهم على تجسيد مواقف المؤتمر في الدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن.. معبّرين عن أملهم في أن يستلهم الجميع مبادئ وقِيَم شهر الصوم بالسعي لمزيد من التكافل والتراحم الاجتماعي ونشر ثقافة الإخاء والتعاون، ونبذ ثقافة الكراهية والتعصب أياً كان شكلها..

سائلين المولى - عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، والنصر المبين لشعبنا اليمني وللشعب الفلسطيني المقاوم.