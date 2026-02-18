المؤتمرنت -

العاصفة تضرب بقوّة.. وتحذير للمزارعين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرود أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب ولحج والضالع وجنوب مأرب وغرب الجوف مع إمكانية تكون الصقيع على أجزاء منها.



بينما قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات أبين وهضاب وصحارى محافظتي شبوة وحضرموت.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات للوقاية من صدمات البرد.