المؤتمرنت -

فروع المؤتمر تهنئ أبو راس برمضان وتؤكد الالتفاف خلف قيادته

تلقّى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447هـ، عبّروا فيها عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلين الله العلي القدير أن يجعلها شهر خير ورحمة وبركة على اليمن والأمة الإسلامية.



ورفعت قيادات فروع المؤتمر بالمحافظات، بأسمائها ونيابة عن قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر، أسمى آيات التهاني بهذه المناسبة الإيمانية الجليلة، مؤكدين أهمية التحلي بالقيم السامية التي يجسدها شهر رمضان المبارك، من تسامحٍ وتراحمٍ وتكافلٍ وتعزيزٍ لروح الأخوّة والوحدة، بما يسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.



وأكدت فروع المؤتمر أنها تثمن عالياً المواقف الوطنية الثابتة للمؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته واستقلاله، ورفض كل محاولات التجزئة والتقسيم لليمن أرضاً وإنساناً، انطلاقاً من مبادئ الميثاق الوطني التي تجعل الولاء للوطن فوق كل اعتبار، وترفض أي مشاريع تمس ثوابته أو تنتقص من سيادته.



وأشادت قيادات الفروع بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس المؤتمر في الحفاظ على تماسك الوحدة التنظيمية، مجددين التفافهم الكامل خلف قيادته، ودعمهم لكل ما يتخذه من مواقف وقرارات تصب في مصلحة الوطن والمؤتمر.



واختتم رؤساء الفروع برقياتهم بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالأمن والاستقرار والسلام.