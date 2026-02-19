المؤتمرنت -

هيئات المؤتمر تهنئ أبوراس بشهر رمضان وتشيد بجهوده في الحفاظ على التنظيم

تلقّى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من هيئات المؤتمر (النيابية، الشوروية، الرقابة التنظيمية) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447هـ، عبّروا فيها عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها شهر خير ورحمة وبركة على اليمن والأمة الإسلامية جمعاء.



وأكدت هيئات المؤتمر في برقياتها أن شهر رمضان يمثل محطة إيمانية عظيمة لتعزيز قيم التسامح والمحبة والتكافل والتراحم بين أبناء الوطن، وترسيخ معاني الوحدة والتلاحم الوطني، بما يعزز من صمود شعبنا وثباته في مواجهة التحديات.



وجدّدت الهيئات تأكيدها أنها ستظل تجسد مواقف المؤتمر الوطنية الثابتة في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته واستقلاله، والوقوف بحزم في وجه كل المخططات التي تستهدف تمزيق البلاد أو النيل من ثوابتها، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والالتزام بميثاق المؤتمر ومبادئه الراسخة.



وأشادت هيئات المؤتمر بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس المؤتمر في الحفاظ على تماسك الوحدة التنظيمية، ومواجهة مختلف التحديات والمؤامرات التي تستهدف المؤتمر.



واختتمت الهيئات برقياتها بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يمنّ على أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بمزيد من التقدم والتطور والأمن والاستقرار.