المؤتمرنت -

طقس اليمن بارد وتحذير من الصقيع

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب، الجوف مع تكوّن الصقيع على أجزاء منها.



في حين قد يكون الطقس بارداً في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين وعلى اجزاء من صحارى وهضاب حضرموت وشبوة.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية أو المسافرين اليها من آثار البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار الصقيع.

